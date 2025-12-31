VR szemüvegekkel a gyerekek egészségéért

Dr. Major János, orvosigazgató, Bethesda Gyermekkórház: "Olyan mesét lát, amit már korábban is ismert, nincs olyan újdonság, olyan erős figyelemelterelő szerepe, másrészt látja az egész teret. Látja azt, hogy valaki készül arra a beavatkozásra, jön a vérvétel, a tű. Harmadrész a VR szemüvegek annyira erős figyelemelterelő eszközök, tényleg egy másik világba kerül a gyermek vagy amikor játszik, akkor arra koncentrál, hogy sokkal hatékonyabbak, mint a korábbi mesenézés például."

Idén tavasszal ünnepelte a robotterápia az első évfordulóját a Bethesdában. Ez az innováció sok gyereknek könnyíti meg a rehabilitációját és fejlesztését.

A Robotterápiás Centrumban találhatóak alsó-végtagi robotterápiás gépek, amik meg tudják támogatni a testet és támasztani az álló helyzetbe kerülésbe, illetve járatni tudják az adott sérült gyermeket.

Továbbá van olyan alsó-végtagi gép, ami inkább az izomerősítése, a járás bizonyos fázisainknak a gyakorlására szolgál. Nagyobb számban vannak a felső végtagi robotok, ezeknél a finom motorika gyakorlása vagy például a váll körüli izomzatnak az erősítése lehet a cél.