Kisgyermekes családoknak nyújtanak nevelési támogatást a mindennapokban

A műsor vendége így többek között beszélt munkájáról: "Egyéni konzultációim során olyan témákkal foglalkozom, mint az alvás- és evésproblémák, a szeparációs szorongás, a testvérféltékenység, az érzelemszabályozás vagy a szobatisztaság kérdései 0-4 éves korig.

✨Csoportos alkalmaimon pedig támogató, ítélkezésmentes térben beszélgetünk az anyaság és a gyermeknevelés legfontosabb kérdéseiről – mindig valamilyen izgalmas, edukatív témát hozva."

