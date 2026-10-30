A Tisza Párt fővárosi képviselői szerint komolyan lehet venni a Facebook-bejegyzéseiket

Magyar Péter azt javasolja az embereknek, hogy ne a posztjaiból tájékozódjanak. A tiszás képviselők azonban iránymutatónak nevezték a miniszterelnök közösségi médiás bejegyzéseit.

A tiszás képviselők szerint komolyan lehet venni a bejegyzéseiket (Forrás: HírTV)

Komolyan veszik a tiszások a bejegyzéseket

– Azért csinálunk Facebook-posztokat, hogy eljussunk az állampolgárokhoz, miért ne lehetne komolyan venni? – mondta a Hír TV-nek Gerzsenyi Gabriella, a Tisza fővárosi és európai parlamenti képviselője.

Párttársa, Orbán Árpád azzal mentegetőzött, hogy nem hallotta Magyar Péter kijelentését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy számára a kormányfő nagyon hiteles ember.

Balogh Balázs szerint is komolyan lehet venni a tiszás politikusok bejegyzéseit és a lakossági fórumokon elhangzottakat. „Kérdezzék meg Magyar Pétert” – válaszolta arra a felvetésre, hogy a miniszterelnök erről mást mondott.