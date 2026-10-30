Magyar Péter nem számol az egymillió eurós bírsággal 2027-ben

Magyar Péter nemrég Prágában találkozott Andrej Babis cseh miniszterelnökkel, a sajtótájékoztatón pedig a napi egymillió eurós bírság kérdése is előkerült. A miniszterelnök ismét jelezte, hogy a 2027-es költségvetésben nem terveztek ezzel, valamint hangsúlyozta, hogy véleménye szerint hamarosan megállapodás születik majd.

Tineke Strik zöldpárti európai parlamenti képviselő azonban a Hír TV számára jelezte, hogy véleménye szerint a magyar miniszterelnöknek nincs választása, fizetnie kell.

Dömötör Csaba a híradónk számára arról beszélt, hogy a miniszterelnök szavaival lényegében beismerte, hogy végre fogja hajtani a kormány a migrációs paktumot, hiszen a bírság elkerülése csak így lehetséges.