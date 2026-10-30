Az adójóváírásnál 2,5 millió érintettel számol a Tisza-kormány

A Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezete jelentős adóváltozásokat tartalmaz. Ezek közé tartozik a minimálbéresek személyi jövedelemadójának 9 százalékra csökkentése és egy olyan adójóváírás, amely a minimálbér kétszereséig, havi bruttó 680 ezer forintig csökkentené a fizetendő adót.

Jelentős adóváltozások elé nézünk jövőre (Forrás: Hír TV)

A KSH friss adatai szerint mindössze 0,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság a harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest, vagyis a gazdaság gyakorlatilag stagnál. Éves összevetésben ugyanakkor 1,5 százalékos növekedést mértek, az első kilenc hónap teljesítménye pedig 1,7 tized százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A Tisza-kormány gazdasági fellendülést ígért.

A folyamatokat Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója elemezte a Hír TV híradójában.