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Orbán Anita kihagyott egy fontos részletet az amerikai beszámolóból

A magyar külügyminiszter két napos csúszással ugyan, de találkozott amerikai hivatali partnerével, akivel egy együttműködési megállapodást is aláírtak. Orbán Anita ugyanakkor saját beszámolójából kihagyta, hogy a megállapodás a szélsőbaloldali terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozik.

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A magyar külügyminiszter saját beszámolójából kihagyta a szélsőbaloldali jelzőt, ugyanakkor a megállapodás maga tartalmazza. Orbán Anita ráadásul két nap csúszással tudott csak találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. 

 

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