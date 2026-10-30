Orbán Anita kihagyott egy fontos részletet az amerikai beszámolóból
A magyar külügyminiszter két napos csúszással ugyan, de találkozott amerikai hivatali partnerével, akivel egy együttműködési megállapodást is aláírtak. Orbán Anita ugyanakkor saját beszámolójából kihagyta, hogy a megállapodás a szélsőbaloldali terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozik.
A magyar külügyminiszter saját beszámolójából kihagyta a szélsőbaloldali jelzőt, ugyanakkor a megállapodás maga tartalmazza. Orbán Anita ráadásul két nap csúszással tudott csak találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
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