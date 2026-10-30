A szélsőbaloldali erőszak ellen fogott össze a kormány Amerikával, de a jelző lemaradt Orbán Anita posztjából

Marco Rubio amerikai külügyminiszter háromnapos várakozás után fogadta Washingtonban Orbán Anitát. Megállapodást kötöttek a szélsőbaloldali erőszak elleni közös fellépésről. Rubio a szélsőbaloldali terrorizmus újjáéledéséről beszélt, ám Orbán Anita Facebook-beszámolójából éppen a szélsőbaloldali jelző maradt ki.

Orbán Anita kihagyta bejegyzéséből a szélsőbaloldali jelzőt (Forrás: Hír TV)

Milyen eredményeket ért el Washingtonban Orbán Anita?

Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője fontosnak nevezte, hogy Orbán Anita és a Tisza-kormány tisztázza az álláspontját, ne legyen ködösítés a közösségi médiában.

Dornfeld László politikai elemző értékelte a magyar külügyminiszteri látogatás eredményeit a Hír TV híradójában.