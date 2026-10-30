Nem ezt ígérték - megtorpanóban a magyar gazdaság

Csupán 0,1 tized százalékkal növekedett a GDP a harmadik negyedévben - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrisebb jelentéséből. A KSH rámutat: ezt a bővülést az ipar és a szolgáltatások generálták, a teljesítményt a mezőgazdaság azonban lassította.

Tönkretették építőipart

– Nem csoda, hogy ilyen rosszak a számok, ugyanis nincs valós gazdaságpolitika az országban – hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Panyi Miklós rámutatott: a vendéglátóiparral nem foglalkozott a kormány, az építőipart pedig konkrétan tönkretették.