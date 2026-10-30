Nem ezt ígérték - megtorpanóban a magyar gazdaság
Idén a legalacsonyabb mértékű gazdasági növekedésről számolt be a KSH. Panyi Miklós hívta fel a figyelmet a szomorú összefüggésekre.
Csupán 0,1 tized százalékkal növekedett a GDP a harmadik negyedévben - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrisebb jelentéséből. A KSH rámutat: ezt a bővülést az ipar és a szolgáltatások generálták, a teljesítményt a mezőgazdaság azonban lassította.
Tönkretették építőipart
– Nem csoda, hogy ilyen rosszak a számok, ugyanis nincs valós gazdaságpolitika az országban – hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Panyi Miklós rámutatott: a vendéglátóiparral nem foglalkozott a kormány, az építőipart pedig konkrétan tönkretették.
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