Több tucat ismert jogász bírálja a Tisza-kormány büntetőeljárásainak gyakorlatát

A rendszerváltás jogállami vívmányait veszélyben látja több tucat jogász, köztük volt alkotmánybírók és miniszterek, akik tízpontos nyilatkozatban bírálják a büntetőeljárások gyakorlatát.

Veszélyben látják a rendszerváltás jogállami vívmányait a jogászok (Forrás: Hír TV)

Tiltakoznak a jogászok

Borbély Zoltán maga is aláírta a nyilatkozatot, híradónknak úgy fogalmazott: nemcsak a védőügyvédek megfigyelése, de a megbilincselt gyanúsítottak kamerák előtti elvezetése is sérti az ártatlanság vélelmét.

– Én se szeretném, ha egy ügyfelemmel történő beszélgetést valaki más is hallana, nem beszélve arról, hogy a védői titok az egyik legnagyobb titok, ami létezik – indokolta Borbély Zoltán, miért írta alá a nyilatkozatot, amelyben a szakértők a büntetőeljárások gyakorlatát bírálják.

Répássy Róbert ügyvéd, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára rámutatott: amikor gyanúsítottakat azért tartóztatnak le és azért tartanak fogva hónapokig, mert vallomást akarnak kikényszeríteni belőlük, tehát az elvárt vallomást akarják kikényszeríteni, és ez az egyetlen célja a letartóztatásnak, akkor bizony a pártállami időket idézi az ilyen büntető igazságszolgáltatás.

Navracsics Tibor korábbi területfejlesztési miniszter szerint joggal merül fel a gyanú, hogy a büntetőeljárás egyes elemeinek használata nem magát az eljárást szolgálja, hanem a politikai kommunikáció eszközévé válik.

A nyilatkozat aláírói között van Hack Péter alkotmányjogász és több volt ellenzéki politikus is, így Fodor Gábor, Szili Katalin és Schiffer András is.