Sokkolta a mezőkövesdieket a kedd esti vonatbaleset. A már induló vonatról próbált leszállni a baleset sérültje. A térfigyelő kamerák felvételeiről készült MÁV-jelentés szerint eredetileg egyetlen utas szállt le Mezőkövesden, majd 18-19 másodperccel később bezáródtak a szerelvény ajtajai. Miután a jegyvizsgálók már nem észleltek le- és felszállókat, megadták az indításjelzést, majd visszaszálltak a vonatra. A felvételeken az is látható, hogy az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés működésekor valaki átfutott a vasúti kocsin a hátsó ajtóhoz. Az eddigi információk szerint elképzelhető, hogy a fiatal lány már a mozgó szerelvényről próbált leszállni.

Mire a történteket észlelő utasok jelzése után a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt és telefonon értesítette a mozdonyvezetőt, a vonat már óránként száz kilométeres sebességgel haladt. A fiatal egyetemista táskájának pántját becsípte a Hernád–Zemplén InterCity ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren keresztül vonszolta magával. Viviána olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett, szerdán pedig életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bejelentette: vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárást folytatnak.

Ki a felelős a mezőkövesdi vasúti balesetért?

Vitézy Dávid közösségi oldalán arról írt, hogy kiderítik, pontosan milyen emberi mulasztás történt, és lecserélik az elavult kocsikat olyan modern szerelvényekre, amelyek megakadályozzák a hasonló baleseteket.

A Fidesz ugyanakkor Vitézy Dávid közlekedési miniszter azonnali meghallgatását kezdeményezte az ügyben. A miniszterelnök azonnal mentegetni kezdte tárcavezetőjét, és a felelősséget az előző kormányra hárította.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője azonban rámutatott: mindig az első embert terheli a felelősség. Nem az ellenzéki képviselők kérik Vitézy Dávid felelősségre vonását, hanem a magyar emberek – közölte Nagy Bálint. A fideszes parlamenti képviselő megjegyezte: nem véletlenül érezte a miniszterelnök, hogy Vitézy Dávid zavaros nyilatkozatai után neki is meg kell szólalnia. Majd arra emlékeztette a kormányfőt, hogy ezt a vasúti kocsit valaki elindította ebben a szerelvényben, nem Lázár János vagy az ellenzéki politikusok.