Még a kifizetés előtt átnézi Tarr Zoltán a Nagy Ervin által 74 előadó-művészi szervezetnek megítélt 3 milliárd forintos támogatásokat – mondta el a tiszás tárcavezető. Pár nappal ezelőtt kiderült: pályáztatás nélkül osztott szét milliárdokat Nagy Ervin államtitkársága színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezeteknek. Közben az országgyűlés művelődési bizottsága kezdeményezi Nagy Ervin meghallgatását a jövő héten.

– A kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek, a közönségnek – bizonygatta miniszterjelölti meghallgatásán Tarr Zoltán még májusban. A Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárca leendő vezetője akkor teljes átláthatóságot ígért.

Csakhogy pár nappal ezelőtt kiderült: pályáztatás nélkül osztott szét milliárdokat Nagy Ervin államtitkársága színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezeteknek. A kultúrárt felelős államtitkár végül el is ismerte, hogy nem történt pályáztatás, ennek hiányát pedig azzal indokolta, hogy nem volt rá elég ideje a tárcának.

Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár így magyarázkodott: A pályáztatás azért maradt el, mert október végére derült ki, hogy milyen összeg áll rendelkezésre, ekkor már nem lehet pályáztatni, mert nincs idő, nem megy át a rendszeren.

Szabó László kommunikációs szakember híradónknak arról beszélt, az sem világos pontosan, hogy miért csak bizonyos szervezetek kaptak támogatást.

– Az előadóművészeti szervezetek közül a színházi, a tánc és a cirkuszművészeti szervezeteket választották ki, a zene valamiért kimaradt belőle, de amennyire tudom, végül két szimfonikus zenekar biztosan bekerült ebbe a körbe, de ezzel is ez a problémám: miért pont ezek a szervezetek, ez a művészeti kör került megszólításra? – mondta el Szabó László.

A pályázathoz kapcsolódó anomáliákra világított rá Balla György fideszes országyűlési képviselő is.

– Az ügyet nyilvánvalóan ki kell vizsgálni, Hankó Balázst pedig azonnal szabadon kell engedni. Mert semmi oka nincs hogy őt előzetes letartóztatásban tartják, kifejezetten azért van ott, hogy kényszer hatására tegyen vallomást, kényszervallatják, az ügyészség maga a kényszervallató, a bíróság pedig ehhez asszisztál. Tehát szerintem ezt jogállamban be kéne fejezni, a Nagy Ervin-féle pályázat nélküli pénzosztogatást pedig az igazságszolgáltatás valóban működő szerveinek pedig ki kell vizsgálni – szögezte le Balla György.