Megdőlt Magyar Péter állítása arról, hogy Seszták Miklós pénzét találták meg, ezt még az NVVH elnöke, Unger Anna is cáfolta - erről beszélt videójában Pócs János. A Fidesz országgyűlési képviselője arra is utalt, hogy gyanús körülmények között találták meg a hat és félmilliárdot.

Kiderült, hogy a helyszín, ahol a pénzt találták, Fabó György milliárdos vállalkozóhoz köthető. A milliárdost jól ismerik Felsőpetényben, ahol a pénz egy részét megtalálhatták. Őt és korábbi feleségét is látták többször. Hódos Éva ugyanakkor nem csak volt felesége, hanem üzlettársa is a vállalkozónak.

Fabó Györgynek nem csak Felsőpetényben vannak üzleti érdekeltségei, hanem szerteágazó cégbirodalma van, legjelentősebb ezek közül a Ramiris Rubin.

A Konfront azt írta, hogy a milliárdos neve elsősorban az informatikai szektorban tevékenykedő Ramiris-cégcsoporthoz kapcsolódik. Aminek 2017-ben mintegy 44 milliárd forintos árbevétele volt. A lap megjegyzi azt is, hogy Fabónak ingatlanüzemeltető, kereskedelmi, egészségügyi és vagyonkezelési területen is volt érdekeltsége.

Az Átlátszó.hu pedig már 2015-ben arról írt a céggel összefüggésben, hogy 2007. november 22-én bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények miatt rendeltek el ellene nyomozást, és egy több országra kiterjedő bűnszervezet felszámolásáért kiterjedt akciósorozatot hajtott végre. A portál akkor arról számolt be, hogy a fantomcéghálózat egyikét leplezte le a vámhatóság, 17 milliárd forintos pénzmosást gyanítottak.

Kifejtették: a fővároshoz közeli raktárakba érkező elektronikai cikkek egy részét ugyanis Szerbiába exportálták, ám csak papíron, mivel az áru a szabadkai vámszabad területen, offshore cégeknél landolt. Utóbbiak átpapírozták, mintha Horvátországon, Szlovénián és Ausztrián keresztül Szlovákiába és Romániába vinnék azokat tovább, ám végül visszahozták Magyarországra, és itt adtak túl rajtuk. A szinte követhetetlen árumozgatás egyik központja az „exportáló” Ramiris Rubin Zrt. volt.