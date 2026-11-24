Magyarországon zajló aránytalan és megfélemlítő letartóztatásokról, valamint politikai foglyokról is beszélt a Patrióták Európáért frakció társelnöke kedd reggel az Európai Parlamentben. A képviselők éles vitát folytattak az áprilisi választások óta végrehajtott reformokról. Az elhangzottakat élőben követte Strasbourgban külpolitikai szerkesztőnk, Udvari Anna.