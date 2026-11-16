Még a pénz tulajdonosa sem ismert, Magyar Péter mégis Seszták Miklóst vádolja

Bár Unger Anna, az ügyben érintett hatóság vezetője elismerte, hogy egyelőre nem tudják, kié a lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forint, Magyar Péter továbbra is Seszták Miklóshoz köti az összeget. A parlamentben felszólaló kormánypárti politikusok szerint a kijelentések ellentmondásosak, és a miniszterelnöknek tisztáznia kellene, mire alapozza állításait.

Az RTL-nek adott nyilatkozatában Unger Anna világossá tette, hogy a megtalált pénz tulajdonosának személye egyelőre nem ismert.

Ennek ellenére Magyar Péter az Országgyűlésben Seszták Miklós nevével kapcsolta össze az összeget, és egy kis ásóval is szemléltette felszólalását. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Seszták csak egyetlen szereplő lehetett egy nagyobb rendszerben, és felvetette, hogy további pénzek is lehetnek külföldön.

A Mi Hazánk frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügy időszaka 2014 és 2020 közé esik. Szerinte nemcsak Seszták Miklós, hanem Jellinek Dániel szerepét is vizsgálni kellene. Egyúttal Magyar Péter felelősségét is felvetette, arra hivatkozva, hogy ebben az időszakban a MÁV–Volán felügyelőbizottságának tagja volt.

A KDNP frakcióvezetője szintén az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat emelte ki. Mint fogalmazott: miközben Unger Anna azt mondja, nem tudják, kié a pénz, Magyar Péter egyértelműen Seszták Miklóshoz köti azt. Szerinte a kormányfőnek elsősorban ezt az ellentmondást kellene tisztáznia.

A politikus hangsúlyozta: a közvagyonnal és a közbizalommal való visszaélés elfogadhatatlan, az ilyen ügyekben azonban nem politikusoknak kell ítéletet mondaniuk, hanem a független bíróságnak. Minden érintettet megillet a tisztességes eljárás és a védekezés joga.

Bóka János szerint Magyar Péter az Országgyűlésben és az elmúlt napokban is ítéletet hirdetett, személyeket nevezett meg, valamint politikai utasításokat fogalmazott meg a hatóságok felé. A frakcióvezető úgy fogalmazott, a miniszterelnök politikai lincselést hirdetett meg, amiért szerinte felelősség terheli.