Szakértők figyelmeztetnek: miközben a Tisza-kormány ad, a másik kezével el is vesz
Kapcsoltuk Hecker Flóriánt a Világgazdaság újságíróját.
Ezen a héten rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen a képviselők megkezdik a jövő évi költségvetés tárgyalását. Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában szót ejtett a büdzséről, de annak részleteiről nem beszélt. Annyit mondott sokszor fájó döntéseket is meg kellett hozniuk.
Miközben a Tisza-kormány azt hangoztatja, hogy adnak, több szakértő is arra hívta fel a figyelmet hogy a kormány a másik kezével elvesz.
Kapcsoltuk Hecker Flóriánt a Világgazdaság újságíróját.