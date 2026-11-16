Szakértők figyelmeztetnek: miközben a Tisza-kormány ad, a másik kezével el is vesz

Ezen a héten rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen a képviselők megkezdik a jövő évi költségvetés tárgyalását. Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában szót ejtett a büdzséről, de annak részleteiről nem beszélt. Annyit mondott sokszor fájó döntéseket is meg kellett hozniuk.

Miközben a Tisza-kormány azt hangoztatja, hogy adnak, több szakértő is arra hívta fel a figyelmet hogy a kormány a másik kezével elvesz.



Kapcsoltuk Hecker Flóriánt a Világgazdaság újságíróját.