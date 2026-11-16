FPÖ: Merznek nincs igaza, nem lehet korlátlanul önteni az uniós pénzeket Ukrajnába

Friedrich Merznek egyáltalán nincs igaza– így bírálta az FPÖ főtitkára a német kancellár Ukrajna-politikáját.

Christian Hafenecker a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában azzal érvelt: elfogadhatatlan, hogy a gazdasági nehézségekkel küzdő európai országok adófizetőinek pénzét ellenőrzés nélkül Ukrajnába küldjék.

Merz ugyanis azt követeli, hogy valamennyi uniós tagállam vállaljon részt Ukrajna további finanszírozásából.

A szlovák és a cseh kormány közös pozsonyi ülésén Andrej Babis cseh miniszterelnök is elutasította a német kancellár ultimátumát, és hozzátette: sürgetni kell a békét, mert az európai emberek fizetik meg a háború árát.

A november 13-i dublini informális EU-csúcson napirendre került Ukrajna további finanszírozása, és a vita a következő hetekben folytatódik. António Costa pedig bejelentette, hogy a november 26–27-i rendkívüli uniós csúcson külön foglalkoznak Ukrajna 2027-es és az azt követő időszakra vonatkozó finanszírozási igényeivel.