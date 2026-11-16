A főváros utcáin egyértelműen romlik a helyzet

A Napindító vendége ezúttal Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője volt, aki a fővárosban tapasztalható közbiztonsági problémákról beszélt. A képviselő szerint az elmúlt időszakban ők is tapasztalták, valamint a lakosság is jelezte feléjük, hogy érezhető a változás a fővárosban. Agresszív kéregetők, palackozók, drogosok lepték el az utcákat, azonban a baloldali vezetés láthatóan nem tesz semmit.