Ifjabb Lomnici Zoltán: Gombnyomásra, kézivezérléssel indulhatnak eljárások

Minst ismert, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a hétfői napon őrizetbe vette Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront.

Az esettel kapcsolatban ifjabb Lomnici Zoltán nyilatkozott híradónknak.

Az alkotmányjogász emékeztett arra, hogy a Kontroll 14 perccel hamarabb számolt a hírről, mint ahogy a rendőrség hivatalos közleménye megjelent.

– Hogyan értesülhetett a miniszterelnök testvérének médiája az esetről még a hivatalos tájékoztatás előtt? És honnan tudhatták, hogy éppen a korábbi miniszterelnök öccséről van szó? – tette el a kérdést ifjabb Lomnici Zoltán.



Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet arra is, hogy a közlemény szerint az NVVH embercsempészettel gyanúsítja Orbán Áront. Ennél fogva jogosan merül fel az a kérdés is, hogy miért lehet érdekelt egy nemzeti vagyonnal foglalkozó szerv egy állítólagos embercsempészeti ügyben.

