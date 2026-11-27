Magyarország nem fogad el olyan uniós költségvetési javaslatot, ami csökkenti a forrásait – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben.

A miniszterelnök az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek rendkívüli találkozóját követően újságíróknak azt mondta: Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a következő hosszútávú uniós költségvetésben ne csökkenjen sem a kohéziós forrásokra, sem pedig a közös agrárpolitikára szánt pénzek nagysága, és csak olyan új forrásokat lehet bevezetni, amelyek nem terhelik meg túlzottan a magyar költségvetést.

Magyar Péter közösségi oldalán eredménytelennek minősítette a találkozót, hozzátéve, hogy egyelőre nem látszik kompromisszum az EU következő hétéves költségvetése kapcsán.