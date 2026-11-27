Benyújtotta a kormány az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. A kabinet az intézkedést azzal indokolja, hogy normalizálódtak a termékek inflációs folyamatai, miközben a forint is erősödött az euróval szemben. A döntés elsősorban a multinacionális kiskereskedelmi láncok számára jelenthet kedvező változást, a vásárlók azonban fokozatos áremelkedésre számíthatnak.

A Világgazdaság újságírója, Hecker Flórián szerint az árrésstop tavaly március óta volt érvényben, és az intézkedést időközben több alkalommal is kiterjesztették. A szabályozás nemcsak az alapvető élelmiszereket, hanem a drogériai termékeket is érintette, így a nagy nemzetközi kiskereskedelmi láncok kínálatában több száz termékre vonatkozott.

A korlátozás megszüntetésével ezeknél a termékeknél ismét nagyobb mozgásteret kaphatnak a kereskedők az árak meghatározásában. Hecker Flórián szerint ez előbb-utóbb áremelkedéshez vezethet, amelynek hatása akár a 2027-es inflációs adatokban is megjelenhet. A drágulás ugyanakkor várhatóan nem egyik napról a másikra következik be: a fogyasztóknak inkább fokozatos átárazásra kell felkészülniük a következő hónapokban.

Az árrésstop eredetileg szociális intézkedésként szolgált, és azoknak a háztartásoknak próbált segítséget nyújtani, amelyeket különösen megterhelt az infláció és az élelmiszerárak emelkedése. Bár az inflációs nyomás mérséklődött, a jegybank már 2027-re is emelkedő inflációs pályával számol, így egyelőre kérdéses, milyen mértékben járul majd hozzá az árrésstop kivezetése az árak újbóli növekedéséhez.

A multinacionális kereskedelmi vállalatok számára mindenesetre kedvező fordulatot jelenthet a döntés: a korlátozások megszűnésével növekedhetnek a bevételeik és az árréseik, ami a nyereségük emelkedését is eredményezheti.

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