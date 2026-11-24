A Legfőbb Ügyészséghez fordul a Fidesz a Martin-ügyben – jelentette be Panyi Miklós. A Fidesz országgyűlési képviselője emlékeztetett: egy tizenegy éves, intézetből megszökött kisfiúval készítettek politikai lejárató interjút Magyar Péterék.

Panyi Miklós hozzátette, hogy a Tisza részéről ez szervezett akció volt, ezért azt várják Magyar Péteréktől, hogy vállalják a politikai felelősséget az ügyben, az ügyészségtől pedig azt, hogy rendeljenek el tisztességes nyomozást.

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