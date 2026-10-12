Riasztó IMF-javaslatokról beszél a Fidesz képviselője

Adóreformokat, a korkedvezményes nyugdíjazás megszüntetését és a rezsicsökkentés korlátozását javasolja a Nemzetközi Valutaalap a kormánynak. Az IMF szerint ezekkel az adóreformokkal a költségvetési hiány 2027-re 5 százalékra vagy az alá csökkenhetne. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint riasztóak az IMF adóreform tervezete.

Hegedűs Barbara feltette a kérdést, hogy ha valóban érkeznek az Uniós források Magyarországra, akkor miért fogalmazott meg ilyen javaslatokat a nemzetközi valutaalap.