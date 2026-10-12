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Riasztó IMF-javaslatokról beszél a Fidesz képviselője

Adóreform, nyugdíjváltozások és rezsicsökkentés.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Adóreformokat, a korkedvezményes nyugdíjazás megszüntetését és a rezsicsökkentés korlátozását javasolja a Nemzetközi Valutaalap a kormánynak. Az IMF szerint ezekkel az adóreformokkal a költségvetési hiány 2027-re 5 százalékra vagy az alá csökkenhetne. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint riasztóak az IMF adóreform tervezete.

Hegedűs Barbara feltette a kérdést, hogy ha valóban érkeznek az Uniós források Magyarországra, akkor miért fogalmazott meg ilyen javaslatokat a nemzetközi valutaalap.

 

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