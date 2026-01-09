Trükkös mutáns vírus terjed Magyarországon: ezt minden szülőnek tudnia kell

Végre berobbant a hideg idő a Kárpát-medencébe. A szakemberek most ebben a meteorológiai fordulatban reménykednek. Talán ez vet véget a szokatlanul korai influenzajárványnak. A vírus idén nem volt tekintettel a hagyományokra. Egész Európában, így nálunk is már decemberben megugrott az esetszám. A felső légúti megbetegedések ledöntötték a lábukról a magyarokat. Dr. Bókay János, a Semmelweis Egyetem klinikájának főorvosa rávilágított a háttérre. Az oltóanyagok éppen csak megérkeztek, mikor a kór már támadásba lendült. Különösen a gyermekek és a fiatalok szervezete küzd most a láthatatlan ellenséggel.