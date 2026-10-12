Új mesék, fontos kérdések: így szólítják meg a mai gyerekeket a kortárs szerzők

A klasszikus történetek mellett ma is születnek új mesék: kortárs szerzők a mai gyerekek kérdéseire, félelmeire és hétköznapi helyzeteire keresnek választ. A cél nem csupán a szórakoztatás, hanem a képzelet, az érzelmi biztonság és a közös olvasás élményének megteremtése.

Állatvédelem, zene és technológia – három különböző világ, amelyhez mesék nyitnak ajtót. Az alkotók célja, hogy a könyv becsukása után is maradjon valami: egy új kérdés, egy közösen énekelt dal vagy több figyelem a körülöttünk élők iránt.