Három ügy, ugyanaz a kérdés: ki vállalja a felelősséget?

A Vezércikk témája Magyar Péter, Lannert Judit és a gyermekvédelem. A Magyar Péter ügyészségi kihallgatása lopás gyanúja miatt megtörtént, de bűnösségéről nincs döntés. A Lannert Judit abortusz írása egy valódi, de vitatott tudományos hipotézisre épült, amelyből súlyos társadalmi következtetést vont le. A Gyermekvédelmi Jóvátételi Alap pedig egymilliárd forinttal próbál segítséget adni az állami gondoskodásban korábban sérelmet szenvedőknek.

Vezércikk: a felelősséget nem lehet lábjegyzetbe rejteni

Magyar Péternél a bizonyítékokról az eljárásnak kell döntenie. Lannert Juditnál viszont már most feltehető a kérdés: ha egy kutatási hipotézis szerint bizonyos gyerekek nagyobb kockázattal válnak bűnelkövetővé, következhet-e ebből erkölcsileg az, hogy jobb, ha meg sem születnek? A gyermekvédelem feladata éppen az ellenkező logikából indul ki: nem eldönteni előre, mi lesz egy gyermekből, hanem esélyt adni neki arra, hogy ne a körülményei döntsenek helyette.

Vendégek:

Gajdics Ottó, aki szerint eleve lehetetlen komolyan venni azt, amikor Magyar Péter az átláthatóságról beszél.

Szabó László, aki borítékolja, hogy a miniszterelnök a telefonlopási ügy miatt egyszerű megrovást fog kapni, és ennyivel mehet az útjára.

és Dézsy Zoltán, aki már azon sem csodálkozna, ha Magyar Péter telefonlopási ügyében kiderülne, hogy maga a készülék tulajdonosa volt az elkövető.