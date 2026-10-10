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Magyar Péter ismét kritizálta a sajtót, ezúttal a közmédia élő közvetítését hiányolta

A miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztató keretében több fontos téma mellett a közmédia kritizálására is szánt némi időt. Magyar Péter nehezményezte, hogy az „évi 160 milliárd forint közpénzből működő” közmédia a Kisváros című sorozatot adta a kormány tájékoztatója helyett.

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A miniszterelnök ismét beleszállt a közmédiába, miután az M1 nem közvetítette élőben a pénteki kormányzati tájékoztatót. Magyar Péter nehezményezte, hogy a szerkesztők fontosabbnak ítélték meg a Kisváros című sorozatot, mint a kormány döntéseiről való beszámolót. 

A miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy ezen oknál fogva kéri, hogy mindenki ossza meg a közvetítést, hogy ne csak a Hír TV vagy a kontroll nézői követhessék a beszámolót. 

 

 

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