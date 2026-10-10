Magyar Péter ismét kritizálta a sajtót, ezúttal a közmédia élő közvetítését hiányolta

A miniszterelnök ismét beleszállt a közmédiába, miután az M1 nem közvetítette élőben a pénteki kormányzati tájékoztatót. Magyar Péter nehezményezte, hogy a szerkesztők fontosabbnak ítélték meg a Kisváros című sorozatot, mint a kormány döntéseiről való beszámolót.

A miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy ezen oknál fogva kéri, hogy mindenki ossza meg a közvetítést, hogy ne csak a Hír TV vagy a kontroll nézői követhessék a beszámolót.