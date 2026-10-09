Meddig bírják elviselni a magyar emberek az üzemanyagárak emelkedését?

Felháborítja a HírTV által megkérdezett autósokat az üzemanyagárak folyamatos emelkedése. Volt, aki arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárstopot követelt az Orbán-kormánytól. Az alábbiakban idézünk néhány véleményt, amelyeket az autósok mondtak a HírTV-nek.

,Nagyon drága, de reméljük, hogy olcsóbb lesz!"



,,Elég drága! Így is már spórolok rajta, nem nyomom annyira a gázt inkább, odafigyelek. Elég szomorú, hogy ilyen drága már!"



,,Sokallom! A Tisza nem ezt ígérte, 480-at, úgyhogy szeretnénk ezt elérni!



,,Tessék adót csökkenteni! Tessék bevezetni egy benzinár stopot 480 Ft-on! Más országok meg tudták tenni."



Ehhez képest azonban az üzemanyagárak az egekben vannak. A védett ár eltörlése óta a 95-ös benzin literenkénti átlagára már 47 forinttal emelkedett, 595-ről 642 forintra drágult, a dízelé 615-ről 709 forintra nőtt, így literenként már 95 forinttal kerül többe.

Magyar Péter még szeptemberben jelentette be: decemberig minden hónapban 5 ezer forintot kapnak a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai. Bohár Dániel azonban a közösségi oldalán rámutatott: a gazdasági és energetikai miniszter érdemi cselekvés helyett egy majdnem 100 milliós elektromos Mercedest vezetve villog és csak hergeli az embereket.

Magyar Péter sajtótájékoztatóján azzal mentegetőzött, hogy szerinte itthon a legalacsonyabbak az üzemanyagárak az európai uniós országok között és egyre nagyobb a benzinkereslet.

– Jóval alacsonyabbak mint 2022 és 26 között nagyon sok ideig voltak és ami talán sokatmondó az az, hogy a benzinkereslet az nemhogy csökkent volna az utóbbi hónapokban, hanem júliusban, augusztusban és tudomásom szerint szeptemberben is nőtt – fogalmazott a miniszterelnök szerint akkor lesz látszata annak, hogy a magyar emberek már nem bírják elviselni az áremelkedést, ha elkezd tetőzni vagy csökkenni a fogyasztás.