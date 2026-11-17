Bár a napirend szerint a költségvetésről vitáznának a parlamentben a képviselők, Magyar Péter mintha elengedte volna a témát, és inkább az ellenzékkel foglalkozik jobbára.

Korábban a Tisza-kormány az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a büdzsét, amelyben lesz béremelés és adócsökkentés is. A keveseknek nyújtott segítség mellett viszont jelentős megszorításokat is tartalmaz, a minisztériumoktól például 1600 milliárd forintot vonnak el.

A tervezet tartalmaz ugyanakkor egy 950 milliárdos adóemelést is, és ugyan előirányoz béremelést is, de az kérdéses, miként fogják ezt kigazdálkodni a munkaadók – mutatott rá Járdi Roland, a Világgazdaság újságírója

Az előterjesztésből az tűnik ki, hogy a kormány is arra számít, hogy belassul a gazdaság növekedési üteme, a korábbról visszahozott adójóváírás intézménye is biztosan ebbe az irányba mutat.

A kampányígéretek közül alig találni olyat, amelyik megvalósult volna, és nem nagyon van olyan ágazat, ahol ne fakadtak volna ki az érdekképviseletek, mert nem azt kapták, amit ígért a Tisza Párt – számolt be róla Járdi Roland.