Autóba rejtett mobil bázisállomásról küldött adathalász SMS-eket a rendőrség nevében egy kínai bűnöző

Szintet léptek a csalók Magyarországon. A hatóságok autóba rejtett mobil bázisállomást lepleztek le. A kínai férfi menet közben küldte az adathalász SMS-eket.

Ilyen módon elkövetett csalás itt Magyarországon még nem történt – mondta a rendőrség sajtótájékoztatóján a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője, Kész-Varga Mónika. Az ügy lényege, hogy az autóba rejtett mobil bázisállomásról küldtek a csalók adathalász SMS-eket a rendőrség nevében. Csaknem ötmillió forinttal károsították meg azokat, akik bedőltek a trükknek. Egy kínai bűnöző került a hatóságok látókörébe, a fél országon át követték, Budapest belvárosától egészen Pécsig.