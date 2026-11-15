THC volt a neten rendelt elektromos cigarettában, kórházba került egy makói fiatal

Két slukk után került kórházba egy makói fiatal, aki az interneten rendelt, THC-tartalmú elektromos cigarettát szívott.

Az Egyesült Államokban volt, akinek mindkét tüdejét át kellett ültetni a vape-használattal összefüggő súlyos tüdőkárosodás miatt.

Miközben egyre fiatalabbak nyúlnak ezekhez az eszközökhöz, az illegális kereskedők milliókat kereshetnek rajtuk.

A NAV több tízezer készüléket foglalt le.